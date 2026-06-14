女優のMINAMO(26)が14日、今年12月をもってセクシー女優から引退することがわかった。自身のX(旧ツイッター)などで公表した。 【写真】愛されボディで人気を集めたMINAMO MINAMOは「ありがとう、みんな！」と書き出した文書で引退を発表。「『100年に一度のスター』なんて私には似合わないキャッチコピーをSODからいただいたデビュー当初から、その宣伝文句に負けないようがむしゃらに前へ進