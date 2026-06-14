アイドルグループ「#Mooove!」のメンバー・赤間四季が、1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】絶対領域きら～ん！見どころアリの衣装姿 オレンジの肩ひもなし、バンドゥタイプの衣装で“むにゅっ”とする姿、白の王道衣装で横になるショットなどバラエティに富んだポーズと衣装の画像をSNSに掲載。「前回の週プレさんより少し大人っぽい仕上がりになってます…!」