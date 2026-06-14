2028年ロサンゼルス・パラリンピックの予選を兼ねたゴールボールの世界選手権は14日、中国の杭州で行われ、男子準決勝で24年パリ・パラリンピック金メダルの日本はドイツに6―12で敗れ、今大会での出場権獲得はならなかった。国際視覚障害者スポーツ連盟（IBSA）の規定により、男女とも上位2チームがパラの切符を得る。女子の日本は13日の準々決勝で米国に1―2で敗れた。（共同）