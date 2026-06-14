プレミアリーグのノッティンガム・フォレストがMFの獲得を検討している。『Football Italia』によると、ターゲットはセリエAのインテルでプレイするダヴィデ・フラッテージ。イタリア代表の26歳MFで、2023年からインテルに所属している。フォレストはフラッテージ獲得のため、代理人と接触し、移籍について話し合ったという。フラッテージの代理人はニューカッスルでプレイするサンドロ・トナーリと同じベッペ・リーゾ氏。インテル