魔界代表のすごく悪くて強いやつと、人間界の達人たちが、命を懸けて対戦！『モータルコンバット／ネクストラウンド』（2026年）は、前作のファンの期待を裏切らない快作に仕上がった。その秘密は、もちろん明らかに前作より増えた予算や、豪華な俳優たち、結集した一流スタッフたちの手腕もあるだろうが……個人的には「信じる心」だったように思う。これを作っている人たちは心から「『モータルコンバット』は面