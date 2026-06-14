日本代表はワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。その注目選手の一人が、フェイエノールト所属のFW上田綺世だ。『ESPN』が上田を特集している。同メディアはまず、上田の経歴について紹介。鹿島アントラーズから2022年夏にベルギーのセルクル・ブルージュへ移籍し、加入初年度からリーグ戦22ゴールを記録したこと。翌年にはオランダの名門フェイエノールトへ完全移籍し、昨季はリーグ戦25ゴールを挙げて