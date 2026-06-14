お笑いタレント・有吉弘行（52）が14日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。海外ロケ帰りに食べた味について語った。「電波少年に行ってるとき。みんな当時は羽田なんてなかったから成田から海外行くんだけど」と切りだした有吉。「海外に行って過酷なロケして成田にまた帰ってきて。高速で帰ってくと酒々井っていうサービスエリアがある。そこで立ち食いそばをみんな食うっていう」恒例イ