東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（58）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。メジャーで一般的な投手の勝利数、防御率より評価される新指標を解説した。小林氏は「メジャーで勝利数は投手個人の能力を反映しない。評価されない。防御率もあまり（評価は）高くない」と説明した。勝利数も防御率も味方の援護、守備力、球場、リリーフ投手の能力などに左右され、運