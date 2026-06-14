川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」が最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われた。優勝したのは長田稚也だった。人気に推された鈴木圭一郎（31＝浜松）は中団から位置を上げたが2着まで。「何かが足りない。ゴチャつかないと抜ける感じがしなかった。腕の差か、エンジンか、タイヤか…。長田選手は鋭角に曲がれている感じで、そこでもう負けている」。無念そうな表情だった。3着は小林瑞季（35＝川口）。好スタ