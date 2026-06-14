韓国の7人組グループ・BTSが、12日と13日の2日間、韓国・釜山のアジアド主競技場で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催し、2日間で約11万人を動員しました。約3年8か月ぶりに釜山で公演を行ったBTS。The 5th Album 『ARIRANG』の収録曲『NORMAL』の韓国語バージョンや『One More Night』を初披露しました。また、『Body to Body』と『Butter』では、ウォーターキャノンがさく裂。『IDOL』では、メンバーが約50人のダン