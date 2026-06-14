新日本プロレスは14日、大阪城ホールで「DOMINION6.14inOSAKA−JOHALL」を行った。メインはIWGPヘビー級選手権は返り咲きを狙う辻陽太が王者のカラム・ニューマンを下し、4月の両国国技館大会以来2カ月ぶりにベルトを奪回した。ゴングと同時に、激しい打撃戦でヒートアップ。そしてカラムはスピードを生かして花道からのトペ・コンヒーロ、エプロンでのエクスカリバーなど厳しい攻撃を繰り出す。挑戦者の辻はカラ