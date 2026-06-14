元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が１４日、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。阪神が交流戦で露呈した「セ・リーグでも（他球団が）すごく参考になる」“欠点”を指摘した。高木氏はこの日で最後の３連戦を終えた交流戦について解説。阪神が１勝２敗で負け越したオリックスとの３連戦について詳細に振り返った。高木氏が「この試合見てすごく痛感したんだけど」と切り出したのが、阪神が１−２で惜敗した１３日の３連