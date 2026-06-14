【モデルプレス＝2026/06/14】女優の仲里依紗が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」の質問に回答した。【写真】36歳美人女優「みんな笑顔が似てる」結婚13年目の俳優夫＆中1長男と密着◆仲里依紗「旦那さんに不倫されたら？」の質問にアンサーこの日、視聴者から「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」という質問が寄せられると、仲は「まず国外追放はマストで」と明言。続けて「電