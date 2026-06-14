ＴＢＳ「サンデー・ジャポン」が１４日放送され、１５日（現地時間１４日）にワールドカップ初戦のオランダ戦を戦う日本代表について特集した。番組では、雑誌「ａｎａｎ」特別版の表紙を飾った上田綺世選手（２７）と中村敬斗選手（２５）に注目。「モデル」級などと取り上げた。浦野芽良アナウンサー（２５）は「高校生の時にサッカー観戦にハマっていて。ユースで活躍している友達もいて」と明かし、「試合を見に行った時