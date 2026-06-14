陸上・日本選手権最終日（１４日・愛知パロマ瑞穂スタジアム＝読売新聞社後援）――今秋の愛知・名古屋アジア大会（読売新聞社協賛）代表選考会を兼ねて行われ、男子４００メートル障害は後藤大樹（たいじゅ）（京都・洛南高）が日本歴代４位の４８秒０９で制し、代表に内定した。同１１０メートル障害は泉谷駿介（住友電工）が１３秒１７で２年連続５度目の優勝を果たし、同２００メートルの水久保漱至（宮崎県スポーツ協会）は