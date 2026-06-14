「川口記念・Ｇ２」（１４日、川口）７号車の長田稚也（２５）＝飯塚・３４期＝が７周バックで差して１着。今年グレードレース４回目の優勝を飾った。Ｇ２の制覇は初。２着は鈴木圭一郎（浜松）が入り、３着は小林瑞季（川口）が逃げ残った。今年のＧ１優勝が３回と飛ぶ鳥を落とす勢いを見せる長田が川口Ｇ２でも魅了した。それでも「エンジンが安定している。今回は飯塚の先輩、後輩、同期、整備を手伝ってくれるみんなのお