All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は『ハリウッドデビュー』していたと知って驚いた男性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：舞の海／67票「技のデパート」の異名で親しまれた元大相撲力士で、現在はスポーツキャスターやタレントとしてマルチに活躍する舞の海さん。ステ