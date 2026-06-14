どちらも投資信託だが目的が違うETF（上場投資信託）と毎月分配型ファンドは、どちらも複数の資産に分散投資できる商品ですが、投資家が重視するポイントは異なります。ETFは市場全体の値動きに連動することを目指す商品が多く、資産形成を目的として利用されるケースが目立ちます。一方、毎月分配型ファンドは定期的に分配金を受け取ることを重視する投資家から注目されています。そのため、同じ投資信託でも利用目的が異なります