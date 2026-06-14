多くの人は、女性皇族が結婚して皇籍を離れれば、公的な役割も終えると考えるかもしれません。しかし実際には、上皇ご夫妻の長女・黒田清子さんが現在、伊勢神宮の祭主を務めるなど、皇室を離れた後も重要な役割を担うケースがあります。では、その後継者は誰になるのでしょうか。将来の愛子さまや佳子さまにも関わるテーマとして注目されています。本記事は『日本人にとって皇室とは何か』（島田裕巳／プレジデント社）より一部を