セクシー女優がSNSを開設すると、多くのファンからフォローされる状況となります。そしてセクシー女優が投稿する1つのポストに多くのリプライがつくようになると、毎日のように「おはよう」と送り続けるおじさんが必ず現れるのです。【写真】手ぶらカットやヒップ丸見えショットHカップ風俗嬢るるたん例えばセクシー女優が「今日は撮影がんばる！」と投稿するとそれに対して「おはよう、今日も1日がんばろう（絵文字）」という挨