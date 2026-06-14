これから迎える夏。猛暑が予想されていますが、「エアコン代が気になる」「昼間1人で家にいて、なんとなく気分が沈む」「やることがない……」などと感じるシニアの方もいるのではないでしょうか。そんなときに知っておきたいのが、「クーリングシェルター」の存在。誰でも無料で利用でき、熱中症予防のために涼しく過ごせる場所として注目されています。今回は、クーリングシェルターの探し方と使い方についてご紹介します。クー