川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」が最終日を迎え、12Rで優勝戦が行われた。7枠から発進した長田稚也（25＝飯塚）が7周目で先頭を奪って押し切り、今年Gレース4V目をマークした。2着は鈴木圭一郎。ケガ明けの復帰節だった小林瑞季が7周目まで主導権を握って3着に踏ん張った。今年、目の覚めるような快進撃。だが、長田の言葉は相変わらず謙虚だった。「飯塚の先輩、後輩、そして同期のおかげで今、ここに