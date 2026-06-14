お笑いタレント・有吉弘行（52）が14日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お気に入りの喫茶店について語った。「昔、新宿アルタの下とか四谷三丁目の稽古場のすぐ隣のところに『ハイチ』っていう喫茶店がありましたね」と切りだした有吉。ドライカレーが絶品だったと振り返った。「アレうまかったなあ…最近お見かけしませんね、もうなくなってるね四谷三丁目の『ハイチ』は。新宿アル