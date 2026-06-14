【モデルプレス＝2026/06/14】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が6月14日、自身のInstagramを更新。子どもの性別を明かした。【写真】31歳元フジアナ、第1子女児の寝そべりショット◆久慈暁子、子どもの性別公開4月に夫でバスケットボールの渡邊雄太選手との第1子を出産したことを報告していた久慈。この日の投稿では、「Girl mom」と女の子を出産したことを初めて明かし、子ども用のピンク色のアイテムの写真や花がらの服を着