【JリーグオールスターDAZN CUP】J1EAST 2−2（4 PK 3） J1WEST（6月13日／MUFGスタジアム）【映像】圧巻中央突破→強烈弾丸ミドルシュート！日本期待のヤングスターが衝撃のプレーを披露した。試合終了間際、MF佐藤龍之介がドリブルで中央を持ち上がり、そのまま豪快なミドルシュートを叩き込むと、ファンからは「令和のファンタジスタが魅せた」と興奮の声が上がった。6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「Jリーグ