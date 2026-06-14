【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-B 2−0 J2・J3WEST-A（6月13日／MUFGスタジアム）【映像】現役時代彷彿の華麗なシザースキング・カズが、代名詞とも言えるテクニックでファンを魅了した。ボールを跨ぐシザーズで観客を沸かせると、MUFGスタジアムは大歓声に包まれた。6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。5位・6位決定戦として行われた「J2・J3EAST-B」と