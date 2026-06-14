私たちの宇宙には、重力でしかその存在を知ることができない「暗黒物質（ダークマター）」があると考えられています。その正体は現在でも分かっておらず、正体の絞り込みに関する研究は現在も続けられています。ルーヴァン・カトリック大学（Université Catholique de Louvain）のSoumen Roy氏などの研究チームは、ブラックホール同士の合体で発生する時空のさざ波「重力波」の中に暗黒物質に関する情報が含まれている可能性