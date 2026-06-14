14日のばんえい競馬9R「啓史・小森谷・榎本送別記念」（ダート200メートル、9頭立て）で4番人気のジェイマーサ（牡8＝藤野俊、父ミスターセンプー）が1着。鞍上の島津新（35）は、ばんえい競馬通算1500勝を達成した。ばんえい競馬史上21人目で、現役では5人目。2011年1月8日のデビューから1万3403戦目の達成だった。重賞は昨年のばんえいダービー（キョウエイエース）など14勝。▼島津新1500勝は一つの通過点だと思ってい