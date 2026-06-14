東大教授、東京芸術劇場館長など歴任生き生きした現代語によるシェークスピア戯曲の翻訳や、温かみのある劇評で知られた英文学者で演劇評論家の小田島雄志（おだしま・ゆうし）さんが８日、老衰のため亡くなった。９５歳だった。告別式は近親者で行った。旧満州（現中国東北部）の奉天（現瀋陽）生まれ。１９４９年に東京大に入学し、２年生の時に坪内逍遥訳のシェークスピア全集を読破。「人間が好きで、人間にこだわって、人