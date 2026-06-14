【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月14日／サルト・サーキット）【映像】チームも喝采！渾身オーバーテイクで首位浮上の瞬間14日、世界三大レースのひとつ「ル・マン24時間レース」がフランスのサルトサーキットで行われている。フィニッシュまで残り3時間を切ろうかというこのタイミングで、トヨタのマシンがついにトップに躍り出た。レースは日本時間13日の23時にスタートすると、序盤からBMWとキャデラック、そしてトヨタが交