鹿児島ユナイテッドFCは14日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインが決定したことを発表した。今回は鹿児島の偉人・西郷隆盛をテーマとしたユニフォーム。フィールドプレーヤーとGKの1stは、本人の座右の銘「敬天愛人」の文字がグラフィカルに描かれたデザインとなっている。一方、2ndはさまざまな肖像画で身につけている着物に着目。シャツ前面は「右前」をイメージした大胆なグラフィックが施されている。