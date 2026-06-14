ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は次回２１日の第２４回タイトルを「軍師官兵衛！」として放送することを告知した。１４日の放送ラストで「播磨攻略終結」として次回予告の映像が流れた。「黒田官兵衛誕生」として官兵衛（倉悠貴）が陣中で「三木城を力で落としてはなりませぬ！」と訴えている。荒木村重（トータス松本）に捕らわれていた有岡城から救出される物語が描かれるとみられ…同時に村重の絶世美女と伝わる妻だし（