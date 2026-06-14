「車輪疾駆の風々杯・Ｇ３」（１４日、玉野）１２ＲでＳ級決勝が行われ、志村龍己（３９）＝山梨・９８期・Ｓ２＝が前を任せた安彦統賀（埼玉）を差し切って１着。２０１０年７月のデビューから約１６年でＧ３初優勝を飾った。最終バック４番手からまくった安彦が２着に粘り、先行した野口裕史（千葉）に乗ってかわした海老根恵太（千葉）が３着に入った。自身もびっくりのＶゴールだった。「怖い。怖い。信じられない。これ