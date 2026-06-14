先発で奮闘のラウアー家に新たな命米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に7-1で圧勝した。先発の山本由伸投手が8回2死まで走者を一人も許さない完全投球を披露。8回1/3を投げ1失点で降板した裏で、チームメートに届いた吉報が話題だ。ドジャースの選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムは同日、小さな手に囲まれたエコー写真とみられる画像を公開。「ラウアー