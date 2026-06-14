乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日（火）発売）より、先行カット第6弾が公開された。 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』撮影／三宮幹史 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』撮影／三宮幹史 公開されたのは、初めて海外でサウナを体験した際に撮影された貴重なカット。大粒の汗をかき、熱さに耐えながらもこちらを見つめる表情をとらえている。ピンクのか