休日のカフェタイムは、お供のスイーツを何にしようか迷う時間も楽しいもの。【スターバックス】では現在、日々の疲れを癒やしてくれそうな新作ケーキが登場しています。今回は、フルーティーな味わいのラインナップをご紹介！ なめらかなバナナとキャラメルのケーキ 柔らかな色合いが可愛すぎる「バナナ & キャラメルケーキ」。筆者がテイクアウトしてみたところ、フタ