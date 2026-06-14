長年続けてきた“昭和”なボブから自然に卒業したいなら、軽さを仕込んだ「ウルフボブ」で一気にこなれ見えを目指してみて。今回ご紹介するのは、いつものボブからイメチェンしたい大人女性にぴったりなウルフボブ。髪に動きが出ることで、明るくアクティブな印象にアップデートできそうです。40・50代も挑戦しやすいウルフボブをピックアップするので、ぜひ参考にしてみてください。 控えめなレイヤーで上品に仕上げ