親戚との付き合いは、子どもにとっても難しいものです。大人の関係に巻き込まれ、理不尽な思いをすることもあります。今回は、筆者の友人が子どもの頃に感じていた伯母への違和感と、何気なく放った一言が思わぬ形で空気を変えたエピソードです。子どもの素直な言葉ほど、大人に刺さることもあるのかもしれません。 「お姉」と呼ばせる伯母 昔から親戚の集まりになると、少し独特な存在感を放つ伯母がいました。