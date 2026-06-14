Survive Said The Prophetが、9月から12月にかけて全国各地を巡るライブハウスツアー＜Face | Face Tour＞(ヨミ: フェイストゥーフェイスツアー)を開催することを発表した。2026年1月には、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマに起用された「Speak of the Devil」がスマッシュヒットを記録した彼ら。5月から6月にかけては各地で対バンアーティストを迎えた大型自主企画ツアー＜MAGIC HOUR TOUR＞を開催し