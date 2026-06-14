◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１３日・ベルーナドーム）西武・ワイナンス投手が１４日、６回２／３を４安打、７奪三振無失点と好投。巨人打線を封じて今季２勝目を手にした。初回先頭の浦田に左前安打で出塁を許すも、後続はきっちり打ち取り３人で片付ける立ち上がり。その後はコントロールがさえ渡り、２回には２者連続で見逃し三振を奪うなど計７個の三振を奪った。７回に２死一、二塁としたところ