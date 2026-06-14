タレント・モデルのローラ(36)が14日、自身のインスタグラムを更新。タイの高級ホテルでバーバリーの撮影を行った様子を披露した。 【写真】昔のイメージとは一変後ろからの迫力がすごい！腰の位置も高いっ ローラは「Bangkok, Burberry & Mango Sticky Rice」と記し、写真を複数枚投稿。タイの首都・バンコクでバーバリーの特徴的な柄が入った水着を着用し、バカンスを楽