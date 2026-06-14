【漫画】「お客様は神様ですか？」9話(1/11)【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む販売の仕事で体験した出来事や日常で感じたことを漫画に描き、X(旧Twitter)やInstagramで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。店舗で働いていると、さまざまなお客様や場面に遭遇するという。なかでも、顧客の優位な立場から従業員に対して言い掛かりや理不尽なクレーム、侮辱などをする迷惑行為「カスタマーハラスメント」(カスハラ)につい