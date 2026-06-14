個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。Q. 優待銘柄は何株ずつ保有しているものが多いですか？「各社で保持されている株数は最低・最高何株ずつお持ちでしょうか？」（呑兵衛さん／60代／会社員）A. 「100株が多いですね」（桐谷さん）現在、1400社の株を持っていますが、100株ずつ保有しているもの