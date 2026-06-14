モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは6月14日、自身のInstagramを更新。自身が所属するアイドルグループ・DRAW♡ME（ドローミー）のメジャーデビュー決定を報告しました。【写真】みりちゃむ、メジャーデビューを発表！「秋にメジャーデビューすることが決まりました」みりちゃむさんは「リリイベありがとうございました」と、4枚の写真を投稿。白い衣装姿でティアラを付けた姿のアップ写真や自身が所属するアイドルグルー