女優の夏菜（37）が14日、自身のインスタグラムを更新し、子育てでやめたことを明かした。夏菜は「娘がとってくれた」という自身の写真を投稿し、「最近、怒るのをやめたらすっごく楽になりました」と報告。「もちろん危ない時とか本当にダメな事とかは怒るけど。無駄に怒りすぎていたことに気づきました..そしてとっても楽になった怒るを手放すってとても良い!手放すの難しい!!って思ってたけど大丈夫だった。わたしも子