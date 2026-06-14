◇交流戦西武1―0巨人（2026年6月14日ベルーナD）西武先発の助っ人・ワイナンスが6回2/3を4安打無失点。7三振を奪う好投で来日2勝目を挙げた。初回、先頭・浦田に左前打を許すも、続く松本を遊ゴロ併殺打。1―0の7回2死一、二塁で降板も、後を受けたウィンゲンターがピンチを抑える「助っ人リレー」で巨人の反撃を封じた。5月17日の日本ハム戦以来の白星を手にしたワイナンスは「チームでつかみ取った勝利だったので