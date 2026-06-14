「YOSAKOIソーラン祭り」がフィナーレを迎え、パレードする踊り子＝14日午後、札幌市中央区初夏の札幌市で5日間にわたって開かれた「YOSAKOIソーラン祭り」が14日、閉幕した。国内外から参加した約275チーム、約2万7千人が、大通公園など市内17会場で演舞を披露した。大賞には札幌市中央区の「グラフィックホールディングスpresents倭奏」が初めて輝いた。最終日は晴天の中、鮮やかな衣装に身を包んだ参加者が鳴子を手に、大通