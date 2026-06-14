【JリーグオールスターDAZN CUP】J1EAST 2−2（4 PK 3） J1WEST（6月13日／MUFGスタジアム）【映像】香川のスルーパス→乾のフィニッシュ往年の名コンビが復活を果たした。かつてセレッソ大阪でともにプレーした香川真司と乾貴士が息の合ったパス交換から決定機を演出すると、ファンからは「同じチームにいるのエモい」と歓喜の声が上がった。6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開