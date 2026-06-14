今回、Ray WEB編集部は、バイト先の店長のセクハラについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。このあと、主人公がスカッとする一言を...！原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【セクハラ】「妻とは冷え切っている」店長からのセクハラに耐える後輩。ある日、店長の家族が来店して【とんでもない修羅場】に...！？