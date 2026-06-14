今回、Ray WEB編集部は、バイト先の店長のセクハラについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞アルバイト先の店長が、後輩にセクハラしていることが判明。そんなある日、店長の家族がサプライズで来店し、まさかの事態に...！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【ノンデリ】初対面の男子と話していたら、とんでもない